İstanbul'da U17 Dünya Güreş Şampiyonası Açılış Töreni Düzenlendi

İstanbul'da 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni düzenlendi.

Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki şampiyonanın açılış törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, UWW Asbaşkanı Thedoros Hamakos, UWW Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Yakşi, Dünya Güreş Birliği

(UWW) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve UWW Protokol Direktörü Önder Yakşi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Altunsoy, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, TGF Başkan Vekili Kerim Salman, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Güreş İl Temsilcisi Cebrail Karataş, İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, eski dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler, davetliler ve basın mensupları katıldı.

"Güreşin anavatanına hoş geldiniz"

Şampiyonanın açılış töreninde "Güreşin anavatanına hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, "2023 Türk Güreşi için çok önemli bir yıl, başkanlığını yaptığım Türkiye Güreş Federasyonu'nda, sporda sancaktarı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşlarının 100. yılı. Türk Güreş Ailesi olarak, burada binlerce yıllık kadim bir kültürün temsilcileri olarak siz gençlerimizi ağırlıyoruz. Bizler zamanında nasıl büyüklerimizden bayrağı teslim aldıysak şimdi sıra sizlerde. Nesiller boyu bu ilişki dünyanın her yerinde böyle devam etti ve güreş hep kadim bir kültür ve de sporların atası olarak dimdik ayakta kaldı. Eski bir dünya şampiyonu güreşçi, şimdinin Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak sizleri İstanbul'da ağırlamaktan onur duyuyorum. Genç güreşçilerin gözlerinde, terinde kendi gençliğimi görüyorum. Hepinize güç, kuvvet ve başarılar dilerim. Bu organizasyonun İstanbul'da yapılmasına destek olan başta Sayın Başkan Nenad Lalovic'e, UWW Yönetimine, Gençlik ve Spor Bakanlarımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ve güreşin içinden gelen eski Güreş Federasyonu Başkanı şimdiki Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerimizi sunarız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL