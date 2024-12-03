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İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı

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İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli sosyal medya mecralarında silah ticaretiyle ilgili paylaşımlar yapan, yasa dışı silah imalatı ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 55 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yapıldı. Silah imalatı, ticareti ve sevkiyatında bulunan, sosyal medya platformları üzerinden silah ticareti paylaşımı yapan, bu paylaşımlarla kamuoyunda korku ve paniğe neden olan ve sosyal medya aracılığı ile silah kullanımını özendirdiği belirlenen şüpheliler hedef alındı. 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 fişek, 2 av tüfeği, 2 şeffaf poşet içerisinde 10'ar gram kokain ve marihuana, 1 sahte plaka ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı
Kaynak: ANKA / Spor
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