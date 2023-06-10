İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali öncesi gala gecesi düzenlendi

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Tersane İstanbul'da gala gecesi düzenlendi.

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Tersane İstanbul'da gala gecesi düzenlendi.

Gala gecesine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Slovenya Başbakanı Robert Golob, finalist Manchester City ve Inter kulübünün yöneticileri, Süper Lig Kulüp Başkanları ve futbol ailesinin temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Sertap Erener konseri ile etkinlik devam etti.