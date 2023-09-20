İstanbul'da Motosiklet Denetimi: Cezalar Kesildi, Trafikten Men Edildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde, kask kullanmayan, belgesiz araç kullanan ve plakasız motosiklet kullanan sürücülere cezalar kesildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Jandarma ekiplerince, Eyüpsultan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında yapılan denetimde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Denetimde, 10 motosiklet sürücüsüne kask kullanmadıkları için 436'şar lira para cezası uygulanırken, 3 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190'ar lira ceza kesildi.

Motosikletlerini plakasız olarak kullanan 5 sürücüye 1671'er lira para cezası uygulayan ekipler, bu sürücülere eksiklikleri giderinceye kadar motosikletlerinin trafikten men edildiğini bildirdi.

Motosikleti çekici yardımıyla trafikten çekilen sürücü Koray Karakurt, motosikletini yaklaşık bir ay önce aldığını, bu nedenle henüz plaka bastıramadığını söyledi.

Sürücü Karakurt, jandarma ekiplerinin durdurduğu taksiyle denetim noktasından ayrılarak yoluna devam etti.