Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak

Güncelleme:
Dünya Karate Federasyonu'nun prestijli Karate 1 Premier Lig Turnuvası, 24-25 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Turnuvaya 65 ülkeden 382 elit sporcu katılacak, Türkiye ise 23 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre WKF'nin en prestijli organizasyonlarından Karate 1 Premier Lig müsabakaları, 24-25 Ocak tarihlerinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyona 65 ülkeden 382 elit sporcu katılacak. Müsabakalarda, her kategoride dünya sıralamasında ilk 32'de yer alan sporcular madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, turnuvada 13 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 23 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

