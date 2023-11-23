İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetiminde çakarlı otomobile ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Huzur İstanbul' denetiminde Fatih'te durdurulan bir otomobilde çakar olduğu tespit edildi ve sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar didik didik aranırken çakarlı bir otomobil de denetime takıldı. Otomobil sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime polis helikopteri ve narkotik köpekleri de katıldı. Fatih'te Millet Caddesi'nde yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetim sırasında durdurulan bir otomobilde usulsüz çakar olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çakar sökülürken, sürücüye de 4 bin 64 lira ceza yazıldı.