İstanbul'da Haliç Su Sporları Merkezi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Golden Horn Kürek Kupası'nda yarışların da devam ettiği tesisin açılışına Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gökhan Zeybek de katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Golden Horn Kürek Kupası'nda yarışların da devam ettiği tesisin açılışına Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gökhan Zeybek de katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'in su sporlarında çok güzel görüntü vereceğini belirterek, "Çok keyifli bir mekan. Buraya ilk başladığımız andan itibaren arkadaşlarımızla konuştuk. Haliç'in kıyısında olduğunu unutturmayan, mimari açıdan hem de malzeme kalitesiyle ve kurgusuyla, içindeki sosyal alanlarıyla İstanbul'a özenli bir hizmet yapılmasını önemsemiştik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haliç'in tarihi ve doğal güzellikleriyle çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten muazzam bir alan. Bu tesisi Haliç'in masmavi suları ve yemyeşil kıyılarıyla buluşturmak bizim en önemli sorumluluğumuz oldu. Haliç yoğunluklu çok fazla işimiz var 4 yıl içinde. Hepsinin meyvelerini almaya başladık ve almaya devam edeceğiz. Cazibe merkezi olacağından hiç şüphemiz yok. Bugün burada Haliç kürek yarışlarını gerçekleştirmenin keyfini yaşıyoruz. İlkini 2021 yılında düzenlemiştik. Göz alıcı manzarası ve seyir güzelliğiyle dünyada 1 numara olmaya aday bir yer burası. Biz bu merkezin çok önemli bir konuma erişeceğini görüyoruz. Su sporlarının gelişimine öncülük etmeye aday bir yer. İstanbul'a kazandırdığımız bu merkezin faaliyeti etkin bir şekilde devam edecek. Küreğe özel bir önem gösterdik."

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde de kürek branşı açılmasına karar verdiklerini aktaran İmamoğlu, "İstanbul'da su sporlarıyla ilgilenen 80'e yakın kulübümüz var. 5 adet butik su sporları merkezini de İstanbul'a kazandırmaya çalışıyoruz. 3 tarafı denizle çevrili ülkemizin su sporlarında hak ettiği yerde olmadığını hepimiz biliyoruz. Çok güzel tesisler yapıldı, yapmaya devam ediyoruz. Tesislerle olimpizm ruhu elde edilmiyor. Tesislerle olimpiyat kazanılmıyor ya da ev sahipliği yapılmıyor. Sporun centilmenlikle, sporun insana verdiği değerle, önce insan diyen anlayışıyla yaygınlaşmasını önde tutuyoruz. İstanbul'a olimpiyat ruhu kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu branşlara ilgi gösteren hanımefendilere teşekkür ediyorum. Başarıların elde edildiği, insan yetiştirme merkezi olmasını diliyorum. Çocukların ve gençlerin geleceğe dair umudunu arttıran bu tür bir araya gelme anlarıdır. Umudu yüksek olan toplumlar, gelecekle ilgili mutsuzluğu ruhunda taşımaz. Umutla çok güzel işler yapacağız. Hiçbir zaman susmayacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da tesisin Kadir Topbaş döneminde planlandığını belirterek, "Sporun çeşitlendirilmesi ve tabana yayılması, gençlerin sporla buluşturulmasını her zaman değerli bulduk. Bu konuda gayretlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada uluslararası bir organizasyon var. Bundan sonra Haliç'in bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Gençlerimiz bundan sonra buralarda daha fazla vakit geçirecekler. Su sporlarında iddialı bir nesil yetişecek. Sayın Başkana ve herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tesis Haliç'e yakıştı." ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından Ekrem İmamoğlu kadınlar kategorisinde dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.

Kadınlarda Altınboynuz 1'inci, İdealtepe Amatör Balıkçılar Kulübü 2'nci, Vira Denizciler ve Şişecam Karması ise 3'üncü oldu.

Erkeklerde ise Galatasaray 1'incilik elde ederken, Şişecam Spor Kulübü 2'nci, Altınboynuz ise yarışları 3. sırada tamamladı.