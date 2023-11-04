İstanbul'da Gerçekleştirilen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası'nda İkinci Gün Tamamlandı

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yapılan organizasyonun ikinci gününde genç kadınlar flöre kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Bugünkü müsabakalarda ABD'li Jaelyn Liu birinciliği elde ederken, İtalyan Irene Bertini ikinci oldu. ABD'li Rachael Kim ve İtalyan Greta Collini de kürsüde 3. sırada yer aldı. Milli sporcu Alisa İsbir ise organizasyona çeyrek finalde veda ederek 7. oldu.

Organizasyon, yarın düzenlenecek takım müsabakalarının ardından son bulacak.