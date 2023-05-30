Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar İstanbul'da sokaklara akın etti. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar sokağa çıkarak sevinç kutlaması yaptı.

İstanbul'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar İstanbul'da sokaklara akın etti.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile 6. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Galatasay'ın şampiyonluğunun ardından taraftarları sokağa çıkıp kutlama yaptı. İstanbul'da bir çok ilçede şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar sokağa çıkarak sevinç kutlaması yaptı. Kimi vatandaşlarda araç konvoyu oluşturdu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023