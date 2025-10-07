İstanbul'da Fair Play Eğitimi İçin İş Birliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu işbirliği gerçekleşen bir toplantıda gündeme taşındı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlamadan Sorumlu Yönetici Ayşenur Çalıkçı ile Proje Koordinatörü Cahit Özkan, Ataköy Olimpiyatevi'nde Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Doç.Dr. Gülçin Güven, Araştırma Görevlisi Elif Arslan ile bir araya geldi. Spor Şehri İstanbul projesi kapsamında daha önce beden eğitimi öğretmenlerine etik değerler ve fair play konusunda sunumlar yapan komisyonun, bu desteğine devam etmesi yönünde mutabakata varıldı.

Ayrıca TMOK-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile fair play'in okullarda ders olarak okutulması konusunda görüş birliğine varıldı ve çalışmalara başlanması kararı verildi. İki kurum aralık ayında Olimpiyatevi'nde bir çalıştay yapılması konusunda ön görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlamadan Sorumlu Yönetici Ayşenur Çalıkçı, okullarda öğrencilere yönelik fair play konulu bir yazı yarışması başlatılmasının çalışmalarını yapacaklarını vurguladı.

Fair Play Komisyon Başkanı Haldun Domaç ise, "Amacımız fair play felsefesini 7'den 70'e toplumun tüm katmanlarına yaymak. Bu bağlamda bize düşen her türlü desteği ve çalışmayı yapmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL