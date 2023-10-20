İstanbul'da Eskrim Turnuvaları Başlıyor

İstanbul'da düzenlenecek Büyük Erkekler/Kadınlar Kılıç ve Kadınlar Flöre Satellite Turnuvaları hafta sonunda başlıyor. Turnuvada 43 ülkeden 268 sporcu mücadele edecek.

Eskrimde Büyük Erkekler/Kadınlar Kılıç ve Kadınlar Flöre Satellite Turnuvaları hafta sonunda İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yarın kılıç karşılaşmalarıyla başlayacak turnuva, 22 Ekim Pazar günü kadınlar flöre müsabakalarıyla tamamlanacak.

Turnuvalarda 43 ülkeden 268 sporcu piste çıkacak.

Organizasyonda Türkiye'yi kılıç kategorisinde Begüm Alkaya, İrem Melek Bayrak, Aylin Çakır, Damla Demirkol, Irmak Duvan, Deniz Duvan, Nisanur Erbil, Ela Suzan Ergezer, Akya Göllü, Nil Güngör, Tuğçe Rana Kaya, Maya Kerkeser, Gül İpek Oruncak, Defne Lal Oruncak, Iryna Shchukla, Pınar Miray Şişik, Ayşe Didem Yemiş, Nehir Yıldırım, Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Eren Aslan, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Candeniz Berrak, Emir Kemal Bezci, İsmail Tuna Biçicioğlu, Kerem Çağlayan, Mehmet Erdem Durul, Burak Efe Emiroğlu, Mustafa Arda Gündoğar, Ahmet Yağız İkiz, Muhammed Furkan Kalender, Enes Talha Kalender, Ali Sinan Karataş, Toprak Kavzan, Emir Yusuf Köşkdere, Poyraz Kümük, Adem Doruk Küpeli, Uras Macit, Nedim Semih Mescioğlu, Arda Mutlu, Tuna Kerem Özgür, Alkım Öztürk, Özgür Sakınç, Yağan Soykan, Arda Takka, Arda Tanerler, Alper Taş, Ateş Efe Toker, Mehmet Emir Uğurlu, Furkan Yaman, Enver Yıldırım ve Mustafa Yıldırım temsil edecek.

Kadınlar flöre kategorisinde ise ay yıldızlı formayı Ayşe Aksoy, Yağmur Akyalçın, Nazlı Ceren Alioğlu, Azra Arıkan, Ada Arıkan, Zeynep Tuana Arslan, Alara Atmaca, Şevval Pelin Cantenar, Irmak Çarpışır, Almıla Birçe Durukan, Filiz Ece Erdoğan, Damla Erolcay, Serra Gülin Gençoğlu, Rüya Gökkan, Elvin Gülışık, Firuze Ayşen Güneş, Ece Gizem Huriel, Alisa İsbir, Ada Nur Kıdemli, Defne Okçuoğlu, Duru Öktem, Irmak Önen, Asude Oymak, İpek Özırak, Nur Işık Polat, Dilay Şenkul, Selin Naz Topçu, Beril Turhanlar giyecek.