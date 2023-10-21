İstanbul'da Eskrim Satellite Turnuvaları Başladı

Eskrimde Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç ile Kadınlar Flöre Satellite Turnuvaları, İstanbul'da başladı.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan ve olimpiyat kotasına puan veren organizasyona, Türkiye'den 81 sporcu katılıyor.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda 43 ülkeden toplam 268 sporcu yer alıyor.

Kadınlar kılıç karşılaşmalarıyla başlayan organizasyonda, erkekler kılıç kategorisinde de sporcular piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin ile milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Müminhan Bilgin, organizasyonun önemine değinerek, "Avrupa Şampiyonası ayarında bir organizasyon oluyor. İnşallah sporcularımız güzel neticelerle ayrılacak. Özellikle Enver kardeşimizin olimpiyat yolunda alacağı puanlar çok önemli. Nisanur'un da gelecek için alacağı puanlar çok önemli. Sporcularımızın böyle bir organizasyonda yer alması ve ülkemizin bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirmesi camiamız açısından oldukça önemli." diye konuştu.

Enver Yıldırım ise organizasyonda finallere kalmak istediğini söyleyerek, "Satellite Turnuvası, normalde eskrimin uluslararası camiada en az puan veren organizasyonu. Normalde bu müsabakalarda erkeklerde 30-40 sporcu yer alırken, bugün İstanbul'da 110 erkek sporcu yer alıyor. Neredeyse Dünya Kupası niteliğinde zor bir organizasyon diyebilirim. İyi başladık, biraz önce grup maçları yapıldı, hepsini kazandım ve şimdi grup sonuçlarına göre eleme tablosuna yerleşeceğiz. İnşallah yene yene finallere kadar ilerlemeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aldığımız her puan çok önemli"

Olimpiyat hazırlıklarından da bahseden Enver Yıldırım, "Hazırlık süreci devam ediyor. Bizde direkt olarak kota veren bir müsabaka olmadığı için bir yıl içerisinde aldığımız her puan çok önemli. Çok şükür iyi gidiyorum. Geçen sene Avrupa'da üçüncü olarak hem bir ilki gerçekleştirdim hem de olimpiyat yolunda çok önemli bir adım attım. Önümüzde zorlu 6 turnuva daha var, erken konuşmaya gerek yok. Süreç en ciddi haliyle devam ediyor. İyi bir yerdeyiz, yerimizi en iyi şekilde koruyup, inşallah olimpiyata vize almayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Paris 2024 biletini almayı hedefliyorum"

Nisanur Erbil de organizasyonun 2024 Paris Olimpiyatları kotası için puan kazandırması açısından bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel bir kamp süreci geçirdik. Bizler olimpiyat hedefi olan sporcularız. Eskrimde olimpiyat kotası almak biraz daha zor. Bütün sezon boyunca olimpiyat için puan topluyoruz. Olimpiyata tamamen kota veren bir hedef maçımız yok. Önümüzdeki nisan ayında bir kalifikasyon maçımız var. Eğer puanla gidemezsek o kalifikasyon maçında şampiyon olmayı hedefleyip, Paris 2024 biletini almayı hedefliyorum."

Turnuva, yarın kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından sona erecek.