İstanbul'da EPYG 2025 heyecanı devam etti

AVRUPA Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG 2025) müsabakalar tüm hızıyla devam etti. Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyon, 33 ülkeden gelen yaklaşık 700 paralimpik sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

Sabah yüzme müsabakalarıyla başlayan programda, tenis, tekerlekli sandalye basketbol, yüzme, judo ve golbol karşılaşmaları gün boyunca devam etti. Organizasyon kapsamında müsabakalar, İBB'nin Cebeci Spor Kompleksi ile ENKA Atletizm Pisti'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sporcular, farklı branşlarda madalya için ter döktü. Bu yarışları Türk ve yabancı taraftarlar tribünden izledi.

EPYG 2025, REKOR KATILIMLA GERÇEKLEŞİYOR

Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) tarafından düzenlenen ve bu yıl İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen EPYG 2025, bugüne kadar yapılan oyunlar arasında en yüksek sporcu katılımıyla dikkat çekti. 33 ülkeden gelen 12–23 yaş arası yaklaşık 700 sporcu 27 Temmuz tarihine kadar dokuz branşta mücadele edecek.

21 Temmuz'da sporcuların İstanbul'a gelişiyle başlayan organizasyon, antrenmanların ardından 24 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle resmen start aldı. Açılış töreninde 33 ülkeden 650'nin üzerinde sporcu tribünleri selamladı. Oyunlar, "Sınırların Ötesinde, Birlikte Yükseliyoruz" temasıyla organize edildi.

METİN AYHAN: İNŞALLAH ŞAMPİYONLUKLA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ

Golbol Milli Takımı Teknik Sorumlusu Metin Ayhan oyunlarla ilgili yaptığı açıklamada; "Avrupa Para Birlik Oyunlarına biz iki önemli kampla hazırlandık. İlk kampımızı Denizli'de, ikinci kampımızı Konya'da gerçekleştirdik ve hazır olarak buraya geldik. Şu an hazırız. İlk heyecanımızı İspanya maçı ile yaşadık ve almayı bildik. Çocuklar da bu maç vesilesiyle heyecanlarını attılar. Bizim için önemli olan ikinci maçımız Almanya ile. Ona hazırlanıyoruz şu an. Umuyorduk bu galibiyeti gerçekten ama bizim için önemli bir adım. Az önce dediğim gibi, Almanya maçı heyecanlıyız. İlk galibiyetle başladık, inşallah şampiyonlukla da bitirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

MELİH CAN ORUÇ: İYİ MAÇ ÇIKARDIK

Golbol Milli Oyuncusu Melih Can Oruç ise "19 yaş genç milli takımına seçildim, gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla da güzel bir maç çıkardığımıza inanıyorum. Metin hocam da sağ olsun, taktikleriyle maçı güzel yönettiğine inanıyorum. Metin hocamızın kendine özgü bir antrenman stili var, gerçekten çok başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün arkadaşlarımla beraber birlik beraberlik içinde güzel bir antrenman sürecine tabi tutulduk. Kendimiz de tabii bunun öncesinde bu sporla ilgileniyorduk. Hepimiz başarılı kişileriz ki, altımızdan da başarılı kişiler geldiğine inanıyoruz. Metin hocamın da dediği gibi zaten bunu umuyorduk, böyle bir galibiyet bekliyorduk. Rakibimiz savunma olarak ilk başta güçlüydü, biz biraz dağıldık ama toparladık. Arkadaşlarım sağ olsun, gerçekten en başta da Enes Malik güzel goller buldu. Biz de savunmayı güçlü tutarak galibiyete emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Judo Milli Takım Teknik Direktörü Haldun Efemgil DHA'ya yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Parolimpik Judo Milli Takım Teknik Direktörüyüm. Tabii ki ilk defa olması bizim için ayrı bir özelliği var. İlk önce bütün sporcularımızı burada yarıştırmak ve diğer alanlarda da ülkemizi temsil etmek gerçekten çok değerli bir şey. İnşallah tabii ki festival havasında geçer."

Judo Milli Oyuncusu Zeynep Bozdemir ise turnuvaya ev sahipliği yapmanın önemine değinerek "Merhaba, adım Zeynep Bozdemir. 3-4 yıldır judo yapıyorum. İlk defa düzenleniyor, çok gururluyuz. Yani diğer ülkeleri burada karşılayıp burada misafir etmek, bizim için de onlar için de çok güzel bir şey." dedi.

Milli Takım Yüzme Teknik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Albas, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek, "Teknik kurulu başkanıyım. Şu anda da İstanbul'da Avrupa Gençlik Oyunları var. Milli takım olarak buradayız. Ülkemizi en güzel bir şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii biz 2024'ten beri, belli bir seneden fazla çalışıyoruz. 2004-2024 yılı içerisinde genç sporcularımızı öncelikle uluslararası müsabakalara götürdük, orada uluslararası sınıflandırmalarını tamamladık ve akabinde buraya hazır bir şekilde geldiler. Şu anda Türkiye'den 17 tane sporcu ülkemizi temsil ediyor yüzme branşında. Avrupa Gençlik Oyunları ilk defa Türkiye'de gerçekleşiyor. Bu tabii ki bize güzel bir avantaj sağladı. Tribün desteğimiz var, çocuklarımız daha heyecanlı, daha mutlular ve kafilemiz de bayağı kalabalık olduğundan dolayı güzel bir motiveyle yarışlara hazırlandılar. ve sonuçlarda da ben bayağı bir madalya bekliyorum. İnşallah güzel madalyalar alacağız. Bizim genç sporcularımız çok başarılı ve ülkemizi 2024'te Paris'te Paralimpik Oyunları'nda da temsil ettiler: Turgut Aslıhan Yaraban, Meryem Nur Tunuğ, ve bunlar burada bugün yine ülkemizi temsil edecek. Esra Yüce, bunların hepsinden madalya bekliyoruz. Baran Doruk Şimşek, bunlardan da madalya bekliyorum." açıklamasında bulundu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde golbol antrenörü olarak çalışan Golbol Kadın Milli Takım Antrenörü Kadriye Yılmaz ise "Antrenman sürecimiz güzel geçti, iki kamp geçirdik. Dolu dolu bir kampımız oldu ve bugün de burada o emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Evimizde oynamak, kendi seyircimizin önünde oynamak tabii ki çok güzel bir gurur. Teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.