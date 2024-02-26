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İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Aydınlı genç sporcular büyük başarı elde etti

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İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden genç atletler, büyük bir başarı elde ederek performanslarıyla göz doldurdu. Kadınlar kategorisinde mücadele eden Öykü Ceylin Tekdal, 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Erkekler kategorisinde ise Baturalp Bostan, 200 metre branşında Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa barajını geçti. Koray Uygun ise 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların heyecan dolu mücadelelerine sahne oldu. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden genç atletler, büyük bir başarı elde ederek performanslarıyla göz doldurdu.

Kadınlar kategorisinde mücadele eden Öykü Ceylin Tekdal, adeta fırtına gibi eserek 60 metre engelli branşında 8,75'lik bir dereceye imza attı. Genç yaşına rağmen U18 kategorisinde mücadele eden genç sporcu, Türkiye Şampiyonu unvanını kazanarak gelecek vaat eden bir yetenek olduğunu kanıtladı.

Erkekler kategorisinde ise Baturalp Bostan, 200 metre branşında gösterdiği etkileyici performansla Türkiye Şampiyonu oldu. 22,23'lük derecesiyle sadece şampiyonlukla kalmayıp aynı zamanda Avrupa barajını da geçmeyi başaran Bostan, Türk atletizminin geleceği için umut vaat eden bir isim olarak ön plana çıktı.

60 metre engelli branşında mücadele eden Koray Uygun da unutulmaz bir performans sergileyerek 8,00'lık derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu. Üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Uygun, istikrarlı ve başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla şampiyonada Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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