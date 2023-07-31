İstanbul'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Cemal Yusuf Bakır finale yükseldi
Spor Haberleri
İstanbul'da bugün başlayan U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda mindere çıkan Cemal Yusuf Bakır, adını finale yazdırdı. Bakır, İranlı rakibini mağlup ederek finale yükseldi.
İstanbul'da bugün başlayan U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda mindere çıkan Cemal Yusuf Bakır, adını finale yazdırdı.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kilogramda mücadele eden Cemal Yusuf Bakır, İranlı rakibi Amirhossein Morad Abdevali'yi 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Bu başarı ile Cemal Yusuf, U17 Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen ilk sporcu oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor