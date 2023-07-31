İstanbul'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Mısırlı Malak İsmail ve Fransız Etienne Clergeau birinci oldu. Türk sporcular da başarılı performans sergiledi.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ile düzenlediği organizasyona 35 ülkeden 148 sporcu katıldı.

Şampiyonada kadınlarda Mısırlı Malak İsmail, erkeklerde ise Fransız Etienne Clergeau şampiyon oldu.

Eleme yarışlarında, kadınlar kategorisinde Ayşegül Ömür, Başak Yaprak Boğan, Belemir Almira Dede ve Bengisu Naz Özteğil, erkeklerde ise Barış Doğu Çelik, Erkan Altunay, Jan Demir Vurdum ve Kıvanç Taşyaran Türkiye adına yarıştı.

Kadınlarda milli sporcularımızdan Belemir Almira Dede, erkeklerde ise Erkan Altunay, Kıvanç Taşyaran ve Jan Demir Vurdum elemeleri geçerek finale kaldılar. Eleme yarışlarında Erkekler B Grubu'nda yarışan Barış Doğu Çelik, yarışı 1337 puan ile 17'nci sırada bitirirken, kadınlarda A Grubu'nda yarışan Bengisu Naz Özteğil, 1094 puan ile 17'nci, B Grubu'nda mücadele eden Başak Yaprak Boğan 1165 puanla 24'üncü, Ayşegül Ömür ise 1075 puanla 27'nci oldu.

Kadınlar kategorisinde yapılan final yarışlarında müsabakayı Mısırlı Malak İsmail 1391 puanla şampiyon olarak bitirirken, Güney Koreli Sumin Shin 1385 puanla ikinci, Macar Zora Zeman 1369 puanla üçüncü olarak tamamladı. Türkiyeyi finalde temsil eden Belemir Almira Dede, şampiyonayı 1254 puanla 30'uncu sırada tamamladı.

Erkekler kategorisi final yarışlarını ise Fransız Etienne Clergeau 1500 puanla birinci olarak bitirirken, Macar Botond Tamas 1788 puanla ikinci, Macar Zalan Jasso 1486 puanla üçüncü oldu. Türkiye'yi finalde temsil eden Kıvanç Taşyaran, şampiyonayı 1435 puanla 21'inci, Erkan Altunay 1405 puanla 25'inci, Jan Demir Vurdum 1360 puanla 33'üncü olarak tamamladı.