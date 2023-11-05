İstanbul'da düzenlenen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası sona erdi

İstanbul'da gerçekleştirilen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası'nda son gün müsabakaları tamamlandı. İtalya kadınlarda birinci olurken, ABD erkeklerde şampiyon oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası'nda üçüncü ve son gün müsabakaları tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yapılan organizasyonun son gününde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Karşılaşmalar sonucunda kadınlar kategorisinde İtalya birinciliğe ulaşırken, ABD ikinci, Fransa ise üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde de ABD şampiyon olurken, İtalya ikinci ve Fransa üçüncü sırayı aldı.

Elif Su Ay, Almıla Birçe Durukan, Elvin Gülışık, Alisa İsbir'den oluşan genç kadınlar flöre takımı, organizasyonun son gününde 9. oldu. Ada Budak, Mustafa Burak Çufadar, Cem Güneş, Kayhan Sırmacı'dan kurulu genç erkekler flöre takımı ise turnuvadan 17. olarak ayrıldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını FIE Süpervizörü Novak Perovic, MHK Koordinatörü Ilgın Güçlüer Sürekcigil ve TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal takdim etti.