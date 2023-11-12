İstanbul'da düzenlenen Erkekler Flöre Dünya Kupası'nda İtalya şampiyon oldu. Türk Milli Takımı ise 24. olarak organizasyondan ayrıldı.

Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Erkekler Flöre Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nın son gününde takımlarda şampiyon belli oldu.

İtalya, organizasyonu şampiyon tamamlarken Japonya ikinci, ABD ise üçüncü oldu.

Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Mustafa Burak Çufadar ve Alp Eyüpoğlu'ndan oluşan Türk Milli Takımı ise organizasyondan 24. olarak ayrıldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Koordinatörü Ilgın Güçlüer Sürekcigil takdim etti.

Takımlar kategorisinde dereceye giren ülkeler ve sporcuları şöyle:

1- İtalya (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi)

2- Japonya (Kazuki Iimura, Kyosuke Matsuyama, Yudai Nagano, Takahiro Shikine)

3- ABD (Miles Chamley-Watson, Nick Itkin, Alexander Massialas, Gerek Meinhardt)