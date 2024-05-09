İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri başladı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, İstanbul'da başladı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan organizasyonun ilk gününde grekoromen stil eleme müsabakaları yapılıyor. 93 ülkeden 517 sporcunun katıldığı elemelerin yarı final müsabakaları bu akşam yapılacak açılış töreninden sonra gerçekleştirilecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Serbest stil: Muhammet Karavuş (57 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo)

Grekoromen stil: Selçuk Can (67 kilo), Metehan Başar (97 kilo)

Kadınlar: Zeynep Yetgil (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Nesrin Baş (62 kilo)