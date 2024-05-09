Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde grekoromen stil eleme müsabakaları yapıldı. 93 ülkeden 517 sporcu katıldığı organizasyonda milli sporcular da mücadele etti.

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, İstanbul'da başladı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan organizasyonun ilk gününde grekoromen stil eleme müsabakaları yapılıyor. 93 ülkeden 517 sporcunun katıldığı elemelerin yarı final müsabakaları bu akşam yapılacak açılış töreninden sonra gerçekleştirilecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Serbest stil: Muhammet Karavuş (57 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo)

Grekoromen stil: Selçuk Can (67 kilo), Metehan Başar (97 kilo)

Kadınlar: Zeynep Yetgil (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Nesrin Baş (62 kilo)

Kaynak: AA / Spor

Başakşehir İstanbul Gençlik Dünya Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak? İŞKUR en çok açık olan meslekler neler? #128204 Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler hangileri? Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım mayıs ayı ödemeleri yattı mı? 1 Nisan hangi burç? 1 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Nisan tarihi hangi burç olur? Gelire göre tarife nedir? Gelire göre tarife ne demek, nasıl oluyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title