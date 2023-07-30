İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Şampiyonaya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve uluslararası güreş yetkilileri katıldı. Şampiyonanın önemi ve genç sporcuların geleceği vurgulandı.

İstanbul'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz–6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve UWW Protokol Direktörü Önder Yakşi, UWW Teknik Delegesi Peter Basca, UWW Hakem Delegesi Mohamed Kamel Bouaziz ve UWW Doktoru Stefan Hristov Strugarov katıldı.

TGF Başkanı Şeref Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Güreş Federasyonunun kuruluşunun 100. yılı olmasının önemine vurgu yaparak, "Bu şampiyonanın bize verilmesinde başta UWW Başkanı Sayın Nenad Laloviç ve yönetim kuruluna teşekkürü bir borç biliyorum. 60 ülkeden 600'ün üzerinde rekor bir sporcu katılımı var. Son yılların en kaliteli 17 Yaş Altı Şampiyonası olacak. Bu yaş kategorisi bizim için önemli. Çünkü sporcularımız bu yaşlarda kendilerini gösterecekler ve biz de geleceğimizi onlarla şekillendireceğiz. Yeni şampiyonların çıkmasını istiyoruz. Genç kardeşlerimizin de yolu buradan geçiyor." diye konuştu.

Cuma günü Pullman Hotel'e önemli isimlerle Türk güreşinin 100. yılını kutlayacaklarını aktaran Eroğlu, "Olimpiyat şampiyonları, eski başkanlar, ve antrenörlerimiz burada olacak. Bu mutlu günü birlikte kutlayacağız. Rıza (Kayaalp) ve Taha (Akgül) da burada olacak." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, bu yaştaki gençlerimizin ileriki yıllarda ülkemizi temsil etmeleri"

Bu organizasyonun bir fırsat olduğuna da değinen Eroğlu, "Biz, 'Gençliğimiz, geleceğimiz' sloganıyla ilerliyoruz. Hedefimiz, bu yaştaki gençlerimizin önümüzdeki yıllarda ülkemizi temsil etmeleri. Ayrıca kendi evimizde onlarca ülkeyi misafir ediyoruz ve ülkemizi tanıtıyoruz." dedi.

Sporcular, yarın şampiyonanın ilk gününde saat 11.00'den itibaren grekoromen stilde 48-55-65-80-110 kilogramda mindere çıkacak. Şampiyonanın açılış töreni ise 17.15'te yapılacak.