İstanbul'da Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücülere Cezalar Yağdı

İSTANBUL'da D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks araçlarla düğün konvoyu sırasında drift atan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere, 146 bin 659 lira para cezasının yanında adli kontrol uygulandı.

Bayrampaşa'da geçen Pazartesi günü düzenlenen bir düğün sonrasında lüks araçlarla trafiğe çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 Karayolu Haliç Mevkiinde drift atarak ilerledi. Gelin alma merasimi sırasında da trafiği kapatan grup, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gerekli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan jandarma merkezine götürülen 7 sürücüye, toplam 146 bin 658 lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri 60 günlüğüne iptal edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilere, yurtdışı çıkış yasağı, cumartesi günleri 08: 00- 22: 00 saatleri arasında kolluk birimine imza verme zorunluluğu ve her türlü taşıtı kullanmama cezası verildi.