İstanbul'da Drone Yarış Ligi'nin 1. etabı tamamlandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Drone Yarış Ligi'nin 1. etabı İstanbul'da gerçekleştirildi. Yedikule Hisarı'nda yapılan yarışta Atakan Mercimek birinci olurken, Nazım Tüzün ikinci ve Hüseyin Ablak üçüncü oldu. TDL kategorisinde ise birincilik Nazım Tüzün'ün, ikincilik Hüseyin Ablak'ın ve üçüncülük Batu Erilkun'un oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Drone Yarış Ligi'nin 1. etabı İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yedikule Hisarı'nda düzenlenen organizasyonun birincisi Atakan Mercimek olurken Nazım Tüzün ikinciliği, Hüseyin Ablak ise üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan, TDL kategorisinde ise Nazım Tüzün birinci, Hüseyin Ablak ikinci ve Batu Erilkun da üçüncü oldu.