İstanbul'da drift yapan sürücüye yüksek ceza

İstanbul'da bir sürücü, drift yaparak ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 29 bin 857 lira ceza uygulandı ve ayrıca adli işlem yapıldı.