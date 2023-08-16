İstanbul'da drift yapan sürücüye yüksek ceza
Spor Haberleri
İstanbul'da bir sürücü, drift yaparak ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 29 bin 857 lira ceza uygulandı ve ayrıca adli işlem yapıldı.
İstanbul'da drift yapıp makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 29 bin 857 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde drift yaptığı, D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerini sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucu kimliği belirlenen sürücü E.O. yakalandı.
Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "makas atmak", "abartı egzoz", "yakın takip" ve "cam filmi" maddelerinden toplam 29 bin 857 lira ceza verildi.
Ayrıca sürücü E.O. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.