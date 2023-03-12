İstanbul'da aksiyonu bol maç! Yıldız forvetten harika gol, ardından kırmızı kart
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan. Şenol Güneş, sahaya sürdüğü cesur ilk 11'le şaşırttı. Aboubakar 15'te attığı şık golle maçta perdeyi açtı. Başakşehir'de Adnan Januzaj, direkt kırmızı kart gördü.
Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçın hakemi Mete Kalkavan .
Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten Beşiktaş, haftaya 3. sırada girdi.
Ligde oynadığı son 2 maçında Kayserispor ve Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Başakşehir ise 40 puanla ligde 6. basamakta.
İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor.
Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlıyor. Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Omar Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.
34' Başakşehir'de Adnan Januzaj, Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.
24' Tempo bu bölümde düşük. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
15' GOL: Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın şık golüyle öne geçti. Ceza sahasında rakip defansı karşısına alıp çalımlayan Aboubakar, uzak köşeye gönderdiği şutla kaleciyi çaresiz bıraktı.
8' Bu bölümde Başakşehir topla daha fazla oynayan taraf olarak göze çarpıyor.
6' Beşiktaş'ta Omar Colley, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
3' Redmond topla ceza sahasına ilerledi. Hızını alamayıp topla birlikte dışarı çıktı.
1' Maç başladı