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İstanbul'da Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası Sonuçlandı

İstanbul'da Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası Sonuçlandı

Spor Haberleri

İstanbul'da düzenlenen Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası sona erdi. Takım müsabakalarının finalinde Kazakistan, Hollanda'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli takım ise Arjantin'e mağlup olarak organizasyondan elendi.

Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki organizasyonun üçüncü ve son gününde takım müsabakaları yapıldı. Milli takım, Arjantin'e mağlup olarak organizasyona veda etti.

Takım müsabakalarının finalinde Kazakistan, Hollanda'yı mağlup etti ve altın madalya kazandı. Hollanda ise organizasyonda gümüş madalyanın sahibi oldu. Güney Kore, üçüncülük karşılaşmasında İspanya'yı mağlup ederek bronz madalyayı elde etti.

Sporcular ve antrenörler, madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Supervizörü Janine Lamon ve FIE Hakem Komisyonu Üyesi Olga Cojocari'nin elinden aldı.

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Arjantin Hollanda İstanbul Spor Haberler

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