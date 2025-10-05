İstanbul'da Avrupa Para Badminton Şampiyonası: Türkiye 10 Madalya Kazandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde yapılan ve bugün tamamlanan organizasyonda 27 ülkeden 196 sporcu yer aldı.

Türkiye, çiftlerde 1 gümüş, 3 bronz, teklerde ise 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere organizasyonu 10 madalyayla tamamladı.

Teklerde İlker Tuzcu, Tuğçe Çelik ve Emine Seçkin gümüş madalyaya uzanırken, Ebru Gökşen-Emine Seçkin ikilisi çift kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Halime Yıldız, Mustafa Tuğra Nur ve Narin Uluç, tekler kategorisinde bronz madalya kazanan isimler oldu. Çift kadınlarda Elif Dokuzluoğlu-Sudenaz Şanlı, çift erkeklerde Burak May-İlker Tuzcu ve karışık çiftlerde Avni Kertmen-Narin Uluç, bronz madalyaya uzandı.