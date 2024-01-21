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İstanbul'da Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı

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İstanbul'da düzenlenen Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nin ikinci gününde 2 yeni Türkiye rekoru kırıldı. Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarken, Ali Tunç ise 3000 metrede 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

İstanbul'da düzenlenen Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nin ikinci gününde 2 yeni Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım seçmeleri, Ataköy Atletizm Salonu'nda tamamlandı.

Seçmelerin ikinci ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 200 metrede 23.94 koşan Sıla Koloğlu, 24.08'le Mizgin Ay'a ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Günün ikinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi. Ali Tunç, salonda 3000 metre 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 3000 metreyi 8.04.15 koşan Ali, 8.07.43 ile Devrim Kazan'a ait rekoru geliştirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, rekor kıran sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Spor

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