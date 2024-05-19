İstanbul'da 19 Mayıs Bisiklet Turu düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Ayasofya Meydanı'ndan start aldı. Bisikletçiler, Dolmabahçe'den dönüp tekrar Ayasofya Meydanı'nda yarışı bitirdi.

Düzenlenen bisiklet yarışında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ilan edilen "Hareketlilik Yılı"na da vurgu yapıldı. Gençlerin ve vatandaşların etkinliklere bizzat katılmaları için gerçekleştirilen organizasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken spor etkinlikleriyle de hareketli bir yıl için farkındalık oluşturuldu.