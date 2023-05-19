İstanbul'da 104 Klasik Otomobil Konvoyu İle 19 Mayıs Kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Kadıköy'de 104 klasik otomobil konvoy oluşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü yurtta sevinçle kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi İKOD, 104 klasik otomobil ile Kadıköy'de konvoy oluşturdu. Vatandaşlar ve klasik otomobil sahipleri sabah saatlerinde Kadıköy Belediye binasının bahçesinde toplandı. Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla bando gösterisi eşliğinde dans etti, marşlar söyledi. Kutlamada, bir kişi Barış Manço'ya olan benzerliğiyle dikkat çekti. Saat 10.30 sıralarında 104 klasik otomobilin oluşturduğu konvoy belediye binasından çıktıktan sonra önce Kalamış Caddesi'nden geçti ardından sahil yolunu kullanarak Bağdat Caddesi'ne girdi. Konvoy vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kutlamalara Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.