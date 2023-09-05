İstanbul Challenger Tenis Turnuvası Basın Toplantısı Yapıldı

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Kulübünün ev sahipliğinde organize edilen 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın ( İstanbul Challenger) basın toplantısı gerçekleştirildi.

Grand Tarabya Otel'de düzenlenen toplantıya TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, Grand Tarabya Otel Genel Müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez, turnuva direktörü Melis Yafe, sporcular Yankı Erel ve Pakistanlı Aisam Ul-Haq Qureshi katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan turnuva direktörü Melis Yafe, organizasyonla ilgili bilgileri verdi. 10 Eylül tarihinde oynanacak final maçıyla şampiyonun belirleneceği İstanbul Challenger'da 80 bin dolar ödül verilecek.

Etkinlik sponsoru QNB Finansbank'ın Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu da turnuvanın uzun soluklu olduğuna dikkati çekti.

Kurtoğlu, 75 yıllık geçmişi olan organizasyonun 35 yıldır TED çatısı altında devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz de QNB Finansbank olarak, Türkiye'deki tenis oyuncularının kendilerini göstermeleri için önemli bir seviye olan bu etkinliğe sponsor olduğumuz için mutluyuz. Bu turnuvaya geçen sene ilk kez sponsor olmuştuk. Bütün müşterilerimize duyurarak katılımın artmasına katkıda bulunmak istedik. Pazar günü kadın voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Doğru yatırımla Türk sporcuların hangi seviyeye geldiğini görüyoruz. Tenis sporunun da doğru yatırımla iyi bir seviyeye gelmesini ümit ediyoruz."

Turnuvaya sponsor olan Grand Tarabya Otel'in genel müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez, İstanbul'un tarihi yapılarından birisi olarak etkinlikte yer aldıklarını dile getirdi.

Organizasyonun sürdürülebilir olmasını sağlayan TED'i tebrik eden Sönmez, "İş birliği yaptığımız için kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul'un bu ikonik otelinde dünyaca ünlü tenisçileri ağırladığımız için çok mutluyuz. Umarım güzel bir turnuva olacaktır." ifadelerini kullandı.

2023 Türkiye Büyükler Şampiyonu Yankı Erel de organizasyonda başarılı olmak istediğini belirterek, "10 yaşından bu yana TED Spor Kulübü sporcusuyum. Bu turnvada ilk kez oynayacağım. Benim için çok güzel bir deneyim olacak. Daha önce Challenger'dan da büyük turnuvalarda oynadım ama bu turnuvada olmak güzel. Dünyanın en önemli Challenger turnuvalarından birisi. Umarım istediğim gibi bir turnuva olur ve iyi bir hafta geçiririm." değerlendirmesinde bulundu.

Tınaz: "Bu turnuvadan çıkan sporcular, dünya sıralamasında ilk 100'e giriyor"

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TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, turnuvanın 75'incisini düzenliyor olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

İstanbul Challenger'ın dünyada uzun süredir yapılan 3. tenis organizasyonu olduğunu vurgulayan Tınaz, "75 yıldır ülkemizde yapılan başka bir uluslararası organizasyon bilmiyorum. Bir tek bizim kulübümüzün yaptığı turnuva var. Uzun soluklu olması sadece benim söylediğim bir şey değil. Dünya Tenis Birliği de bunu kabul ediyor. Birinci sırada Finlandiya, ikinci sırada Meksika var. Aramızda da 2 turnuva fark var. Birinci olabilmek için bu farkı kapatmaya çalışıyoruz ve Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) de yüksek desteğini alıyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya daha önce çok önemli isimlerin katıldığına dikkati çeken Tınaz, "Bu sene ilk 200'den çok iyi oyuncular katıldı. Geçen sene ikinci turda elenen İsviçreli oyuncu, ABD Açık'ta Stefanos Tsitsipas'ı yendi. Buranın 3 numarasıydı ama bu sene gelemedi. Ben burada Robin Söderling'e kupa verdim, kendisi bir sene sonra Fransa Açık'ta final oynadı, Federer'i yendi. Matteo Berrettini var, Wimbledon'da 2 kez final oynadı. Daha birçok isim var. İnşallah bu sene çıkan sporcu da ileriye gidecektir. Buradan şampiyon çıkan isim zaten ilk 100'e giriyor ve sonrasında da gidiyor." şeklinde konuştu.

Grand Tarabya Otel'in sponsor olmasının kendileri adına çok önemli bir artı olduğunun da altını çizen Tınaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana sponsorumuz zaten kulübümüzün de sponsoru. Ancak otel çok büyük bir avantaj oldu. Turnuvanın havası arttı. Challenger seviyesinde böyle bir otelde kalmak çok zor. İnşallah önümüzdeki senelerde devam eder. Bu durum da turnuvaya gelen oyuncunun kalitesini artırır. Bir hafta gelir, böyle güzel bir otelde kalır, antrenmanını yapıp maçını oynar, para kazanır ve gider. Kulüp her sene bu turnuvada zarar eder. Verilen ödül 80 bin dolardır ama harcanan para 200 bin dolara gelir. Aradaki farkı ufak sponsorlarla kapatıyorduk ama otelin olması büyük bir artı oldu bu sene. Önümüzdeki sene otel sponsorluğu devam ederse, katılan isimler açısından önemli sporcuların gelmesi sağlanır."