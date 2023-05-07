İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, kulüp olarak en büyük hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çok sayıda sporcuyla mücadele ederek, Türkiye'ye madalyalar getirmek olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, kulüp olarak en büyük hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çok sayıda sporcuyla mücadele ederek, Türkiye'ye madalyalar getirmek olduğunu söyledi.

Fatih Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreş, karate ve halter branşlarında geçen ay gerçekleştirilen Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini dile getirdi.

Sporcularının bu şampiyonalarda 12 madalya kazandığını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Bu, bizim için mutluluk verici bir durum. Sporcularımız, güreşte 2 altın ve 2 bronz madalya, halterde bir gümüş madalya, karatede de 2 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlar öncesinde bizim için bir prova niteliğinde. Kulüp olarak hedefimiz olimpiyatlar. Önümüzde dünya şampiyonaları var. Bu arkadaşlarımız dünya şampiyonalarında mücadele edecek ve oradan kota alıp olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme hedefinde olacak. Geçen olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olmuştuk. Yine Paris 2024'e en fazla sporcuyla gidip, ülkemize çok sayıda madalya kazandırmak istiyoruz."

Fatih Keleş, geleceğin sporcularını da yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bizim sadece 2024 hedefimiz yok. Altyapılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2028, 2032 ve İstanbul'da yapılmasını umut ettiğimiz 2036 Olimpiyatları için de çalışıyoruz. Bugün altyapıda olan çocukların olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi yönünde hedeflerimizi koyduk." diye konuştu.

"Sporcularımıza en iyi imkanları sunuyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, sporcularına en iyi imkanları sağladıklarını ifade etti.

Birçok branşta faaliyet gösterdiklerini aktaran Keleş, "Kulübümüzün 3 bin 600 lisanslı sporcusu var. Bu zaman zaman değişebiliyor. İlk günden itibaren onlara çok değerli olduklarını gösteriyoruz. Onları en iyi hocalarla buluşturuyoruz. En iyi imkanları sunuyoruz. Çünkü bu başarılar kolay ve bir anda gelmiyor. Bir sporcu madalya alana kadar en az 10 yıl geçiriyor. Çok erken yaştan itibaren zor antrenmanlar yapıyorlar. Çok efor sarf ediyorlar. Sonrasında onun mükafatını elde ediyorlar. Madalyalar kazanıyorlar ve ülkemize kazandırıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Kulüp olarak hazırladıkları plan çerçevesinde hareket ettiklerini dile getiren Keleş, "Ülke insanının yeteneklerini çok iyi bildiğimiz branşlar var. Güreş başta olmak üzere karate, tekvando, judo, halter gibi sporlar... Çok iyi başarıların geldiği branşlar. Sporcularımız bu branşlara çok yatkın. Bu alanlar, en fazla madalyanın geldiği alanlar. Buna yakın dönemde boks, okçuluk gibi branşlar da eklendi. Biz de bu branşlara çok önem veriyoruz, destekliyoruz. Bizim toplamda 21 branşımız var, bunların 19'u olimpik. Tabii ki hedefimizde olimpik branşlar ve başarılar var." değerlendirmesinde bulundu.