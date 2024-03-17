İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Süper Ligi'ni Şampiyon Tamamladı
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'yle karşılaştı. Rakibini önceki maçta 4-2 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci karşılaşmayı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Ligde Buzadam Spor Kulübü ikinci, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.