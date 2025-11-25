İstanbul Büyükşehir Belediyespor Halkbank'ı 3-1 Yenerek Galip Geldi
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İBB, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Gunter, Eyüp Demirbiler, Nascimento)
Halkbank: Samet Baltacı, Arda Bostan, Kaziyski, Ertuğrul Metin, Sokolov, Hidalgo (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ulaş Kıyak, Hofer, Sotola, Berk Dilmenler)
Setler: 25-22, 25-21, 20-25, 25-22
Süre: 122 Dakika (31, 29, 30, 32)
