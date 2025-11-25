Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Halkbank'ı 3-1 Yenerek Galip Geldi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İBB, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Gunter, Eyüp Demirbiler, Nascimento)

Halkbank: Samet Baltacı, Arda Bostan, Kaziyski, Ertuğrul Metin, Sokolov, Hidalgo (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ulaş Kıyak, Hofer, Sotola, Berk Dilmenler)

Setler: 25-22, 25-21, 20-25, 25-22

Süre: 122 Dakika (31, 29, 30, 32)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
