İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar Spor Kulübü'nün yüzme havuzu tadilatına müdahale etti

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Gürpınar Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve Gürpınar Spor Kulübü'nün bünyesinde bulunan yüzme havuzunun tadilatı yapıldığı sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kulübe geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri kulübün tadilatı izinsiz şekilde yaptığını söyleyerek tadilata engel olmaya çalıştı. İBB zabıta ekipleri, gece boyu Gürpınar Spor Kulübü önünde bekledi.

"İBB ZABITA EKİPLERİNİN TEPKİSİ İLE KARŞILAŞTIK"

"BİZİM TEK DERDİMİZ SPOR FAALİYETLERİ GÖSTERMEK"

"BURASI 1988 YILINDA KURULMUŞ, GÜRPINAR HALKINI TEMSİL EDEN BİR KULÜPTÜR"

Cesaret, "Bu sene Gürpınar Spor Kulübümüz, çok büyük bir başarı göstererek branşında şampiyon oldu ve bir üst lige yükseldi. Bu başarı tüm Gürpınar halkının teveccühü ile karşılaştı ve kulübüne herkes sahip çıktı. Bu şekilde siyasi olaylarla Gürpınar Spor Kulübünü kimse kapatamaz. Kimsenin harcı olmadığını düşünüyorum. Çünkü Gürpınar Spor Kulübü 1988 yılında kurulmuş ve Gürpınar halkını temsil eden bir kulüptür. Belediyenin bu tutarsız hareketlerinden Gürpınar Spor Kulübü Başkanı olarak rahatsızım. Şu nedenden dolayı rahatsızım. Biz yüzme branşları açarak Gürpınar Spor Kulübümüz altında yüzme sporcuları yetiştirmek istiyoruz. Neden bir milli sporcu da buradan çıkmasın ? 2016 yılından beri gelen bir süreç var. Burada yer bakanlığa ait. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı alıp, artık kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor diye düşünüyorum" iddiasında bulundu. İBB'den edinilen bilgiye göre alanın mülkiyetinin İBB'de olduğu, konunun daha önce İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde taraflar arasında hukuki sürece taşındığı, davanın ise İBB lehine sonuçlandığı öğrenildi.