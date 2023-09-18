İstanbul Bulls, Ragbide Korumalı Futbol 2023 Sezonunun 2. Lig Şampiyonu Oldu
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bulls, ligin Kuzey Grubu lideri İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü ile finalde karşılaşarak 33-2'lik skorla galip gelerek 1. Lig'e yükseldi.
Ragbide Korumalı Futbol 2023 sezonunun 2. Lig şampiyonu İstanbul Bulls oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin Kuzey Grubu lideri İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü İstanbul Bulls ile Güney Grubu birincisi Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü Hacettepe Red Deers finalde karşılaştı.
Sakarya Üniversitesi'nin sahasında oynanan karşılaşmada rakibini 33-2 yenen İstanbul Bulls, bu sonuçla 1. Lig'e yükseldi.
Kaynak: AA / Spor