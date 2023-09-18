İstanbul Bulls, Ragbide Korumalı Futbol 2023 Sezonunun 2. Lig Şampiyonu Oldu

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bulls, ligin Kuzey Grubu lideri İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü ile finalde karşılaşarak 33-2'lik skorla galip gelerek 1. Lig'e yükseldi.