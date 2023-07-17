İstanbul bölgesi voleybol hakemi Çağrı Yağış, Belçika'da düzenlenen CEV Plaj Voleybolu Uluslararası Voleybol Aday Hakem Kursu'nda başarılı olarak uluslararası plaj voleybolu aday hakemi oldu.

İstanbul bölgesi voleybol hakemi Çağrı Yağış, uluslararası plaj voleybolu aday hakemi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener, yaptığı açıklamada, CEV Plaj Voleybolu Uluslararası Voleybol Aday Hakem Kursu'nun Belçika'nın Leuven kentinde düzenlendiğini belirtti.

Kursa 19 ülkeden 20 hakemin katıldığının bilgisini veren Yener, "İstanbul bölgesi ulusal voleybol hakemlerimizden Çağrı Yağış da kursta yer aldı. Kursun eğitim süresi sonunda yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan Çağrı Yağış, katılım sertifikasını yapılan törenle aldı ve uluslararası plaj voleybolu aday hakemi olmaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.