İstanbul Boğazı'nda Yat Yarışları Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı
Spor Haberleri
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saatlerce askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafiğin normale döndüğü belirtildi.
İstanbul Boğazı'nda, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TAYK Trofesi Yat Yarışları" nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00'da askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, yerel deniz trafiğiyle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı vurgulanarak, "İstanbul Boğazı, 17.30'da güney kuzey yönlü trafiğe açıldı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Semra Orkan - Spor