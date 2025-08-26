İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus sporcu Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları sürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) düzenlediği yarış, saat 10.04'te 2.800'ü aşkın sporcuyla Kanlıca sahilinde başladı.

İstanbul Valiliği, Svechnikov'un diğer yüzücülerle birlikte yarışa başladığının kamera kayıtları ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler vasıtasıyla teyit edildiği söyledi.

Ancak 12.54'te son yarışmacılar Kuruçeşme'de sudan çıktığında Svechnikov aralarında yoktu.

TMOK, diskalifiye olan ve sudan çıkarılan sporcuların listeleri birleştirilerek yapılan kontrolde ilk etapta üç kişinin eksik olduğunu, daha sonra bu sayının teke düştüğünü söyledi.

Bunun üzerine Svechnikov'un kaybolduğunun ilgili makamlar ile paylaşıldığı ve "derhal harekete geçildiği" belirtildi.

TMOK yarış sonunda tüm güzergahın tarandığını ve "sahada herhangi bir yüzücü kalmadığının raporlandığını" belirtti.

Organizatörler Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD gibi farklı kurumlardan 100 bot ve deniz aracının 6.5 kilometre uzunluğundaki parkurda görev aldığını vurguladı.

TMOK "İlgili kurumlar yarış sonrası olayın tespit edildiğinden bu yana bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırmış olup çalışmalar aralıksız sürmektedir" dedi.

Valilik açıklamasında ayrıca Sahil Güvenlik unsurlarının İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başladığı ancak yüzücüye ait bir unsura rastlanmadığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir TMOK yetkilisi, yüzücülerin bileklerine takılı olan çipin yalnızca yüzme süresini ölçmek için kullanıldığını ve manyetik halı ile temas durumunda çalıştığını ifade etti.

Bu çipin direkt olarak kayıp yüzücünün yerini tespit edecek bir GPS teknolojisine sahip olmadığını vurguladı.

Çipte GPS özelliği yok

Yarışta kadınlarda Su İnal 58:54'lük, erkeklerde Doğukan Ulaç 56:49'luk derecesi ile birinciliğe ulaştı.

Kadınlarda ikinciliği 01.01:13 ile Eylül Nisa Çetin, üçüncülüğü 01.02:21 ile Hilal Zeynep Saraç aldı.

Erkeklerde 56:50'lik derece ile Gökhan Yiğitoğlu ikinci, 58:18 ile Mehmet Çağlar ise üçüncü oldu.

İlgili haberler