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İstanbul Boğazı'nda Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenlendi

İstanbul Boğazı'nda Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenlendi

Spor Haberleri

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve MDK Kupası Yat Yarışları nedeniyle kapatıldı. 35 yelkenli yat, zorlu koşullarda yarıştı.

İstanbul Boğazı'nda, Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenlendi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj (MDK) Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönlü kapatılmasının ardından 35 yelkenli yat, saat 11.00 itibarıyla Ortaköy açıklarından Karadeniz istikametinde ilerledi.

Kıyasıya süren yarışta yeterli rüzgar olmaması ve yatların gidiş istikametindeki ters akıntılar nedeniyle yelkenliler ilerlemekte güçlük çekti.

Yelkenliler, zaman zaman kıyıya yanaşarak hem akıntılardan korunmak hem de rüzgarı arkasına almak için sahile yanaştı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Spor

Kabotaj Ve Deniz Bayramı İstanbul Boğazı 1 Temmuz Spor Haberler

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