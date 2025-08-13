İstanbul Başakşehir ve Viking Arasında Heyecan Dolu Maç: İlk Yarı 1-1 Bitti
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Viking 1-0 öne geçti, ardından Başakşehir Selke'nin golüyle eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Beyaz, Shomurodov, Selke
Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Haugen), Falchener, Roseth, Bjorshol, Bell, Baertelsen, Askildsen, Svendsen, Tripic, Berisha
Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir ile Norveç temsilcisi Viking arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 bitti.
11. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Shomurodov ceza sahasına girer girmez topu içeri çevirdi, Crespo'nun pası sonrası Ömer Beyaz'ın şutunu kaleci ayağıyla çıkardı.
23. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Crespo'nun yerden ortasında Ömer Beyaz'dan önce savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
34. dakikada Viking 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Tripic'in ortasında arka direkte Onur Bulut'un teması sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti.
40. dakikada ev sahibinin golü geldi. Berat Özdemir'in tek pasında topla buluşan Selke, Shomurodov'la paslaştıktan sonra hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.