İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi Rövanşına Hazır
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile yapacağı rövanş için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcuların top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra taktik organizasyonlar yapıldı. Yeni transfer Abbosbek Fayzullaev de antrenmanda yer aldı.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın sahasında Bulgaristan ekibi Cherno More ile yapacağı rövanşın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlarla tamamlandığı öğrenildi.
Başakşehir'de yeni transfer Abbosbek Fayzullaev, antrenmanda yer aldı.
İstanbul Başakşehir-Cherno More müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor