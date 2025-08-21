İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 1-0 Mağlup
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 1-0 yenilerek ilk yarıyı geride kapattı. Cicaldau'nun 45+2. dakikada attığı golle konuk ekip öne geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı statta takip etti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte (Dk. 45 Opoku), Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, da Costa
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram
Gol: Dk. 45+2 Cicaldau (Universitatea Craiova)
Sarı kart: Dk. 41 Isenko (Universitatea Craiova)
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.
6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.
Universitatea Craiova, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Bakan Bak, karşılaşmayı yerinde izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı statta izledi.
Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde takip etti.