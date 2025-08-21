İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Mağlup Oldu

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 83 Ebosele), Duarte (Dk. 45 Opoku), Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 77 Fayzullaev), Crespo (Dk. 83 Umut Güneş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Brnic), Shomurodov, da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Dk. 89 Mekvabishvili), Baluta, Cicaldau (Dk. 90+3 Cretu), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 72 Nsimba)

Goller: Dk. 45+2 Cicaldau, Dk. 61 Mora (Universitatea Craiova), Dk. 87 Ebosele (İstanbul Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Isenko, Dk. 58 Romanchuk, Dk. 75 Bancu, Dk. 90 Cicaldau (Universitatea Craiova), Dk. 62 Muhammed Şengezer, Dk. 90+4 Berat Özdemir (İstanbul Başakşehir)

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

50. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Isenko'nun yumruklayamadığı top, arka direkte bulunan Crespo'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un ortasında kaleci Isenko, topu yumruğu ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Berat Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Brnic'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

61. dakikada Universitatea Craiova, farkı 2'ye çıkardı. Romanchuk'un kendi yarı sahasından kullandığı taç atışında savunma arkasına sarkan Mora, ceza sahası içi sağ çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

65. dakikada Bancu'nun pasında topla Baluta'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

67. Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Isenko, gole izin vermedi.

87. dakikada İstanbul Başakşehir farkı 1'e indirdi. Brnic'in sol kanattan açtığı ortada Ebosele, ceza sahasının sağ kanadında topla buluştu. Ebosele, rakip takımdan Bancu'yu geçtikten sonra sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

Konuk ekip, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.