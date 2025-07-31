İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'i 3-0 Geçti

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia (Ukrayna)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ousseynou Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Stefanov, Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles, Weslen, Lazarov, Sidney

Goller: Dk. 17 Brnic, Dk. 31 Crespo, Dk. 36 da Costa (İstanbul Başakşehir),

Sarı kartlar: Dk. 40 Weslen, Dk. 42 Panov (Cherno More)

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanan Başakşehir-Cherno More maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.

9. dakikada da Costa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı Crespo'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ceza yayı gerisinden ortasında da Costa'nın penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Brnic, fileleri havalandırdı: 1-0.

23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Panayotov'un içeriye çevirdiği pasta arka direkte bulunan Stefanov, vuruşunu yaptı. Crespo'ya çarpan meşin yuvarlağı yine önünde bulan Stefanov'un şutunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Başakşehir durumu 2-0 yaptı. da Costa'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı. Crespo, kaleciden dönen topu altıpas içinde tamamladı: 2-0.

36. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 3'e çıkardı. Ba'nın pasında topla buluşan Crespo, meşin yuvarlığı bekletmeden savunma arkasına sarkan da Costa'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.

Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.