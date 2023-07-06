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İstanbul Başakşehir sezonu açtı

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İstanbul Başakşehir, 2023-2024 sezonuna antrenmanla başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yaptı. Muhammed Şengezer ve Eden Karzev ise antrenmanda yer almadı. Kulüp yarın yapılacak antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

- İstanbul Başakşehir sezonu açtı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir 2023-2024 sezonu çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Emre Belözoğlu oyuncularıyla konuşma yaptı. Daha sonra futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılarak top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda izinli olan Muhammed Şengezer ile Eden Karzev yer almadı.

Turuncu-lacivertliler çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

Emre Belözoğlu Başakşehir İstanbul Spor Haberler

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