İstanbul Başakşehir sezonu açtı

İstanbul Başakşehir, 2023-2024 sezonuna antrenmanla başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yaptı. Muhammed Şengezer ve Eden Karzev ise antrenmanda yer almadı. Kulüp yarın yapılacak antrenmanla çalışmalarına devam edecek.