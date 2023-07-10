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İstanbul Başakşehir, Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı

İstanbul Başakşehir, Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i transfer etti. Kulüp, Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e "Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile Mehdi Abeid'in sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.

Abeid, son 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımında geçirmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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