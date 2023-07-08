İstanbul Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İstanbul Başakşehir Futbol Takımı oyuncuları, atletik testlerden geçerek yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Oyunculara maksimal kuvvet, güç ve kuvvet testiyle vücut kompozisyon analizi uygulandı.

İstanbul Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular bu sabah atletik testlerden geçti.

Atletik performans ekibi tarafından, oyunculara maksimal kuvvet, güç ve kuvvet testiyle vücut kompozisyon analizi uygulandı.

İstanbul Başakşehir, bu akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.