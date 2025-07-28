İstanbul Başakşehir, Cherno More Maçının Hakemini Açıkladı

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşı maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile oynayacağı karşılaşmayı, Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 31 Temmuz Perşembe günü, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak karşılaşmada Kopiievskyi'nin yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonundan Semen Shlonchak ve Vitalii Skoblia yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

İstanbul Başakşehir, ilk maçta Bulgar rakibini 1-0 yendi.