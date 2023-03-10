İstanbul Başakşehir: 1-1 Spor Haberleri STAT: KAA GentHAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten KlaasenGENT: Castro - Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Fofana (Dk. 67 Samoise), Kums (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), de Sart, Montes, Hong, Orban (Dk. 68 Depoitre), Cuypers (Dk. STAT: KAA Gent HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen GENT: Castro - Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Fofana (Dk. 67 Samoise), Kums (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), de Sart, Montes, Hong, Orban (Dk. 68 Depoitre), Cuypers (Dk. 85 Pardo) BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Karzev (Dk. 14 Aleksic) (Dk. 75 Szysz), Berkay, Januzaj (Dk. 46 Deniz Türüç), Serdar (Dk. 85 Muhammet Arslantaş), Okaka (Dk. 75 Edgar Ie) GOLLER: Dk. 35 Orban ( Gent ), Dk. 16 Okaka ( Başakşehir ) SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Touba, Serdar Gürler ( Başakşehir ) UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk mücadelesinde İstanbul Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetti. KAA Gent Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. Başakşehir'in golünü 16'ncı dakikada Okaka kaydederken, Gent'in golünü ise 35'inci dakikada Orban attı. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 15 Mart Çarşamba günü TSİ 20: 00'da İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. 16'ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Orta alanda Berkay Özcan'ın baskıyla kazandığı topla hareketlendikten sonra sol kanatta müsait olan Serdar Gürler'e pasını aktardı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 35'inci dakikada Gent beraberliği sağladı. Sol kanatta topla hızla hareketlenen Fofana, ceza sahası içerisine girdikten sonra altı pas üzerine çevirdiği topa Cuypers bekletmeden vurdu fakat kaleci Volkan Babacan çizgi üzerinde topa müdahale etti. Volkan Babacan'dan seken topa Orban dokundu ve Duarte'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sacit Göncü Volkan Babacan Başakşehir Fortuna Gent Spor Haberler

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