İstanbul Bağcılar'da makas atan sürücüye 9 bin 951 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüyü sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerinden tespit etti. Sürücüye toplamda 9 bin 951 lira ceza uygulandı ve sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.